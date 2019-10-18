8 способов сделать еду вкуснее

Красивое тело строится в первую очередь на кухне, а не в спортзале. Вы можете часы напролет "таскать железо" или избавляться от лишних калорий на беговой дорожке, но если после этого вы вернетесь домой и налопаетесь пельменей с майонезом, все усилия напрасны.





Создайте нужную атмосферу





Не зря кафе и рестораны так беспокоятся о своем интерьере. Исследования показали, что атмосфера, в которой мы едим, оказывает существенное влияние на восприятие пищи. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы на вашей кухне всегда было уютно и не пожалейте времени на сервировку стола.





Слушайте любимую музыку





Создавая атмосферу, не забудьте о приятном музыкальном сопровождении. Это не обязательно должна быть девятая симфония или звуки скрипки: включите ту музыку, которая вам нравится. Но не делайте слишком большую громкость, пусть музыка как будто звучит на фоне, пока вы будете трапезничать.





Украшайте блюда





О внешнем виде обеденного места позаботились. Настало время позаботиться и о самом обеде. Зрительное восприятие очень важно для полноценного наслаждения едой - если пища в тарелке будет выглядеть некрасиво, вряд ли у вас вообще появится желание ее есть. Даже гречку можно преподнести оригинально, украсив ее веточкой зелени, парой оливок и кусочками огурчика. Главное - проявить фантазию!





Используйте травы и специи





Большинство трав, приправ и специй практически не калорийны, но в то же время могут сделать вашу еду гораздо вкуснее. Если у вас на кухне нет арсенала сыпучих пряностей, просто добавьте к блюду петрушку или укроп - зелень способна придать особой аромат и вкус, а также одновременно послужить украшением для блюда.





Сочетайте контрастные цвета





Еще один секрет по поводу оформления: лучше всего на ваше визуальное восприятие влияет сочетание контрастных цветов. К примеру, зеленые листья салата будут смотреться очень уместно и аппетитно на фоне розоватой куриной грудки и ярко-красных помидоров-черри. То же самое можно сказать о белой молочной овсянке, желтом банане и красной клубнике.





Используйте маленькие тарелки





Вы замечали, что когда в ресторане вам приносят кусок мяса на огромной тарелке, само блюдо начинает казаться ничтожно маленьким? Это правило работает и в обратную сторону. Возьмите за привычку завтраками, обедать и ужинать только из миниатюрной посуды (можете одолжить у ребенка), и тогда даже маленькие порции еды будут казаться вам довольно внушительными.





Используйте тяжелую посуду





Идеально, если ваши тарелки будут маленькими, но в то же время тяжелыми. Ученые доказали, что еда из тяжелой посуды кажется вкуснее и, соответственно, быстрее насыщает. К слову, на столовые приборы это правило тоже распространяется, поэтому скорее доставайте увесистое бабушкино серебро и начинайте пользоваться только им.





Не ешьте слишком горячее





Слишком горячая пища напрочь отбивает аппетит! О каком удовольствии может идти речь, если вы уже успели обжечь язык и заранее разочароваться в блюде? Лучше подождите пока еда немного остынет, и тогда вы сможете спокойно насладиться ею.





Покупайте натуральные продукты





Даже те люди, которые далеки от понятий ЗОЖ и ПП, приятно удивляются, когда узнают, что на их тарелке лежат свежие овощи с грядки и мясо животного, выращенного на соседней ферме. Советуем вам также отдавать предпочтение натуральным и экопродуктам: найдите фермерскую лавку или заглядывайте на рынок, где с большей вероятностью, чем в супермаркете можно встретить домашнюю молочку и свежие овощи.





Не спешите





Это, пожалуй, самое главное условие для того, чтобы получать удовольствие даже от диетической пищи. Чтобы распробовать ее вкус, нужно есть медленно и тщательно пережевывать. Это также положительно влияет на качество пищеварения, благодаря чему вы сможете избежать дискомфорта в течение дня.



