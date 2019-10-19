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Леди
Красота и здоровье
18 октября 19, 19:19
Почему появляется ранняя седина
седина
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Ученые провели ряд исследований и выяснили, почему появляется ранняя седина

Ученые провели ряд исследований и выяснили, почему появляется ранняя седина. Так, врачи пришли к выводу, почему это происходит. Так, на первом месте оказался стресс.

Выяснилось, что стресс в целом негативно влияет на весь организм. Также он является и первой причиной поседения волос. Также второй причиной ученые назвали заболевания щитовидной железы и гипофиза. Кроме того, раннюю седину может вызвать недостаток витаминов.

Его недостаток, в свою очередь, может быть вызван продолжительным приемом контрацептивов или преобладанием в рационе вегетарианских продуктов.
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