Сыроедение: чем опасна система питания

В современном мире стали развиватся новые системы питания, которые якобы направлены на улучшения самочувствия людей. Так, одной из них является сыроедение. Однако, исследование показало, что сырые овощи способны навредить организму. Они могут убивать полезные бактерии кишечника, укрепляющие иммунную систему и пищеварения.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско рассказали, что употребление приготовленной пищи не только изменяет бактерии в организме, известные под общим названием микробиом, но и влияет на то, активировались или дезактивировались гены этих микробов.

Эксперты пришли к однозначному выводу о том, что употребление приготовленных овощей и фруктов укрепляет здоровье кишечника, а многие сырые виды пищи содержат компоненты, которые могут убивать нужные нам микроорганизмы. Следовательно, активно налегая на овощи, мы уничтожаем кишечные бактерии, которые важны для работы иммунной системы и нормализации процессов пищеварения.

Лабораторные мыши находились на 4 разных типах питания, употребляя сырое мясо, приготовленное мясо, сырой батат или приготовленный батат. Оказалось, что никакого различия в микробиомe животных, употреблявших сырое и приготовленное мясо, не было. А вот батат в сыром виде приносил гораздо больше вреда, чем тот же самый овощ, но в приготовленном виде. Когда эти эксперименты были повторены с такими овощами, как картофель, кукуруза, горох, морковь и свекла, то результаты были точно такими же.