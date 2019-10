Утренние привычки, которые помогут ускорить метаболизм

НАЧНИТЕ УТРО С ЗАРЯДКИ





Как бы нам ни хотелось избежать этой процедуры, но без небольшой утренней физической активности растормошить свой организм и настроить его на позитивную энергетическую волну невозможно. Не стоит думать, что взбодрить себя можно и чашечкой кофе. В данном случае это будет не настоящая встряска, а химический допинг. Поэтому выберите для себя несколько несложных и полезных упражнения для утренней гимнастики, которые помогут вам проснуться и зарядят вас настоящей энергией. Иначе сонное тело потребует сладенького в качестве надежного и простого энергетического источника.





Совет: наилучший результат для утреннего разгона метаболизма приносят интервальные тренировки, в которых идет чередование высокой и низкой интенсивности физической нагрузки. К примеру, бег чередуется с ходьбой. Либо меняется темп выполнения одних и тех же упражнений.





Кстати, утреннюю гимнастику можно заменить на утреннюю пробежку по парку.





СЪЕШЬТЕ ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО





Англичане говорят «an apple a day keeps the doctor away" - одно яблоко в день и вам не понадобится врач. А еще яблоко является прекрасным средством для разгона метаболизма с утра. Яблоки богаты пектином, который известен своим положительным действием на скорость обменных процессов.





Совет: если вы отправляетесь на утреннюю тренировку в спортзал, перекусите дома яблоком до тренировки. Это добавит вам энергии и не даст почувствовать «зверский аппетит" после тренировки.





ВЫПЕЙТЕ ВОДЫ





Чтобы очистить организм от токсинов, промыть почки и подстегнуть обмен веществ, выпивайте с утра не меньше одного стакана чистой воды. Заметьте: не чая, кофе или молока, а именно стакан или два простой воды. И не забывайте пить ее в течение всего рабочего дня.





Совет: заведите на рабочем столе полуторалитровую бутылку воды. Наполняйте ее по приходу на работу и заставляйте себя понемногу ее опустошать в течение рабочего дня. Так вы скорее выпьете свою дневную норму жидкости.





СДЕЛАЙТЕ СЕБЕ ЗЕЛЕНЫЙ КОКТЕЙЛЬ





Зеленый коктейль прост в исполнении, не займет много времени с утра и отлично подстегивает метаболизм. Смешивайте те ингредиенты, которые вам нравятся, экспериментируйте. Но не добавляйте сахар или иные подсластители. Например, смешайте в блендере несколько видов фруктов, капусту, семена льна и кокосовое молоко, и напиток готов. Для заправки после утренней пробежки или зарядки подойдет зеленый коктейль, в составе которого есть авокадо, богатый полезными ненасыщенными жирами и прекрасно помогающий сжигать калории.





ТЯНИТЕСЬ





Используйте утренние часы для того, чтобы заняться растяжкой мышц. Именно в мышцах сжигаются калории, чем менее эластичны и более забиты ваши мышцы – тем меньше калорий они сожгут. Чем меньше у вас мышц, тем меньше калорий вы сожжете. Тянитесь вверх, тяните руки в стороны, делайте наклоны с растяжкой боковых и задних мышц.





Совет: на работе улучшайте момент, чтобы потянуться – делайте глубокий вздох, потяните руки вверх, как можно сильнее, затем сделайте несколько круговых движений руками.





ПОЗАВТРАКАЙТЕ





Не уходите на работу без правильного завтрака. Если вы позволяете себе не завтракать перед работой, ваш обмен веществ будет «спать" до обеда. Завтрак – самый важный прием пищи, задающий тон обмену веществ на целый день. Утренний прием пищи должен быть белково-углеводным. При этом белки должны быть легко усваиваемыми, а углеводы – сложными (длинными), на расщепление которых до глюкозы потребуется достаточно времени.





ХОДИТЕ ПЕШКОМ





Хотя бы с утра не пользуйтесь лифтом. Если ваш офис находится выше 5-го этажа, пройдите хоть часть пути наверх пешком. На 3й этаж и подавно можно подняться без помощи подъемника. Пользуясь общественным транспортом, специально не доезжайте одной-двух остановок до пункта назначения, а пройдите их пешком. Ставьте личный автомобиль не поближе к офису, а, наоборот, подальше от него, чтобы заставить себя пройтись до работы пешком.