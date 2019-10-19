Советы гипертоникам, которые помогут снизить давление

Существует огромное количество проверенных методов нормализации артериального давления, которыми постоянно пользуются гипертоники. При этом заболевании очень важно контролировать давление, потому как резкий скачек может привести к гипертоническому кризу или куда более серьезным приступам, например, к инфаркту.





Как мы знаем, давление может повышаться от перепада температуры и атмосферного давления в воздухе, поэтому иногда предостеречь себя от повышения просто невозможно. Единственное, что может помочь человеку с гипертонической болезнью - это способы нормализации давления, которые можно использовать в домашних или полевых условиях, или же лекарственные препараты, которые прописал больному врач.





Понизить давление можно при помощи особого рациона питания, принятия прохладного душа, правильного дыхания, прогулки на свежем воздухе и так далее. Но недавно ученым удалось выяснить, что ультрафиолетовые лучи положительно воздействуют на кровообращение, провоцируя выход оксид азота. Таким образом, артерии расширяются и кровяное давление постепенно снижается до нормы.





Для того чтобы достичь такого эффекта потребуется принимать солнечные ванны не менее 15-20 минут. Но стоит помнить, что давление резко не снизится, оно придет в норму приблизительно через час-полтора. Ученые все еще исследуют этот метод восстановления артериального давления, взвешивая все "за" и "против". И окончательного решения у них пока что нет.





Медики сомневаются в правильности этого способа, потому как избыток ультрафиолетового излучения может привести к развитию онкологии, так что прежде, чем начать лечить гипертонию на солнце, следует посоветоваться с врачом и, конечно же, не переусердствовать.





В любом случае, следует подождать пока ученые придут к 100%-но верному решению и официально разрешат использовать УФ лучи для снижения артериального давления. Тем более, что в зимний период излучение не настолько сильное, а значит и менее эффективное.



