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Леди
Красота и здоровье
21 октября 19, 13:05
Полезные свойства чеснока для похудения и здоровья
чеснок
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Польза чеснока известна людям с незапамятных времен.
Однако у этого действительно чудесного продукта есть одно неприятное качество – запах.

Сохранится ли польза чеснока, если употреблять его в пищу не в свежем, а в жареном виде? Диетологи и доктора самых разных специализаций отвечают на этот вопрос утвердительно.

Польза чеснока в процессе термической обработки несколько уменьшается: температура значительно уменьшает содержание в чесноке эфирных масел. Из-за уменьшается способность жареного чеснока противостоять инфекционным заболеваниям – этим своим качеством чеснок обязан именно высокому содержанию эфирных масел. Но все остальные качества сохраняются в чесноке и после его обжаривания.

В чем же польза жареного чеснока? Прежде всего, жареный чеснок – очень вкусен. Как отдельное блюдо он, конечно, не подается, но в составе других блюд он очень хорош – вкусен и полезен.

Диетологи утверждают, что жареный чеснок не приносит вреда фигуре: содержащиеся в нем ферменты обладают способностью расщеплять жиры. И это качество с лихвой компенсирует высокую калорийность жареного чеснока (любые жареные блюда, как известно, высококалорийны). Идея извлекать пользу из жареного чеснока все-таки настораживает вас? Добавляйте его в тушеные овощи. Польза чеснока, который протушили, не уменьшается.

Жареный чеснок обладает способностью очищать желудочно-кишечный тракт от шлаков и свободных радикалов. А здоровье кишечника – это крепость всей иммунной системы.

Жареный чеснок обладает также способностью работать на клеточном уровне, предохраняя организм от закисления. Снижая уровень закисленности, чеснок повышает естественные защитные силы организма и укрепляет иммунную систему.

Источник: https://telegraf.com.ua
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