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Леди
Красота и здоровье
21 октября 19, 13:09
Продукты, которые мы считали вредными
пицца
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В этом материале мы рассказываем о продуктах, которые принято считать полезными, хотя на самом деле все не так однозначно.
Соль

Когда-то соль называли "белым ядом". Но при умеренном потреблении она совершенно безвредна, а наоборот, если мы прекращаем ее потреблять, тело начинает вырабатывать гормоны и энзимы, которые повышают кровяное давление.

Яйца

Говорят, что нужно ограничить потребление яиц из-за холестерина. Но спустя некоторое время ученные доказали, что существует 2 вида холестерина, и яйца содержат "хороший". Яйца богаты железом и белком, а также разными антиоксидантами.

Попкорн

Вы знаете, что в попкорне содержится больше антиоксидантов (полифенолов), чем в овощах и фруктах? Именно эти вещества снижают риск сердечных заболеваний и рака.

Лучше употреблять попкорн, который не содержит искусственных добавок.

Белый рис

Белый рис не содержит глютен и помогает предотвратить хронические проблемы с пищеварением. Он легко усваивается и помогает вывести токсины.

Пицца

В пицце нет ничего плохого, если приготовить ее дома! Это отличный источник самых разных веществ!

Источник: https://telegraf.com.ua
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