Продукты, которые мы считали вредными

Соль





Когда-то соль называли "белым ядом". Но при умеренном потреблении она совершенно безвредна, а наоборот, если мы прекращаем ее потреблять, тело начинает вырабатывать гормоны и энзимы, которые повышают кровяное давление.





Яйца





Говорят, что нужно ограничить потребление яиц из-за холестерина. Но спустя некоторое время ученные доказали, что существует 2 вида холестерина, и яйца содержат "хороший". Яйца богаты железом и белком, а также разными антиоксидантами.





Попкорн





Вы знаете, что в попкорне содержится больше антиоксидантов (полифенолов), чем в овощах и фруктах? Именно эти вещества снижают риск сердечных заболеваний и рака.





Лучше употреблять попкорн, который не содержит искусственных добавок.





Белый рис





Белый рис не содержит глютен и помогает предотвратить хронические проблемы с пищеварением. Он легко усваивается и помогает вывести токсины.





Пицца





В пицце нет ничего плохого, если приготовить ее дома! Это отличный источник самых разных веществ!



