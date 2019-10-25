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Леди
Красота и здоровье
24 октября 19, 11:48
Овощ, который поможет быстро поправить зрение
брокколи
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Ключ к хорошему зрению найден – введите в свой ежедневный рацион брокколи!
Американские ученые в ходе исследования определили полезный продукт, употребление которого благоприятно сказывается на наших глазах, и помогает улучшить зрение.

Этот ценный овощ содержит соединение – индол-3-карбинол, которое способно очищать клетки нашего организма от токсинов. Это происходит благодаря активации белков арилуглеводородного рецептора, а это, в свою очередь, обеспечивает химическую детоксикацию сетчатки глаза.

Постепенно, в силу возраста рецепторы снижаются, параллельно снижается четкость зрения и здоровье глаз, что может привести к ухудшению зрения, развитию специфических заболеваний и даже слепоте. К сожалению, чтобы воспользоваться преимуществом важного соединения индол-3-карбинола, необходимо съесть очень большую порцию брокколи.

Поэтому группа ученых из Калифорнии решила добыть целебные молекулы, которые будут задействоваться для профилактики зрительной функции и для здоровья наших глаз. В ходе эксперимента было получено соединение, которое соответствует свойствам индол-3-карбинола, но имеет более мощный химический состав.

Кроме того, что брокколи является незаменимым овощем для здоровья наших глаз, американские ученые называют еще ряд причин, по которым следует ввести брокколи в свой рацион.

Источник: https://telegraf.com.ua
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