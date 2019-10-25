Главные ошибки в питании: диетологи

Многие из нас приходят к здоровому образу жизни и правильному питанию, как его составляющей части, лишь через эксперименты над своим организмом.





Чтобы не допустить серьезных нарушений, предлагаем сегодня пересмотреть привычный рацион и отыскать следующие распространенные грубейшие ошибки в питании.





Прием пищи строго по часам. Приучив свой организм к питанию по времени, человек вмешивается в естественных ход реакций и процессов, тем самым ускоряя или тормозя их. Например, научно доказано, что желудок человека выделяет пищеварительные соки более трех раз в сутки.

Соответственно, человек испытывает голод еще до назначенного обеда или ужина, а во время трапезы поглощает настолько больше пищи, что выделенного теперь сока не хватает для полноценной переработки. Остатки не переваренной пищи поддаются процессам брожения, гниения, вызывая ряд заболеваний. Выход прост: кушать нужно чаще и по желанию организма, но меньшими, при этом равномерными порциями.





Сплошные перекусы. Насколько бы Вы ни были заняты и востребованы, в погоне за успехом нельзя забывать о полноценном обеде. Даже несколько сытных перекусов в течение рабочего дня не заменят комплексной трапезы с обязательным горячим блюдом. А вот перекусы, восполняющие недостаток сил, должны быть легкими – фрукты, овощи, орехи, йогурты и пр.





Отказ от завтрака. Длительные перерывы между приемами пищи (более 12 часов) не рекомендованы, потому что могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта. Поэтому после ночи, когда снижается уровень глюкозы в крови, нужно порадовать свой организм аппетитным и питательным завтраком, который станет источником энергии для отменной физической и интеллектуальной работоспособности.





Поздний ужин. Эту ошибку чаще всего совершают патологические «совы», которых утром невозможно не что накормить – поднять с кровати! Зато вечером после насыщенного трудового дня они готовы без контроля и меры восстанавливать силы, обильным поглощением пищи. Так Вы нагружаете желудок, активность которого снижается к вечеру.

Неизрасходованная энергия от излишков еды формирует жировые запасы. Во избежание избыточного веса следует ужинать минимум за 3 часа до сна, причем, последняя трапеза должна быть облегченной – предпочтительно молочно-фруктовой.





Быстрое поглощение пищи. Ритм жизни современного человека набирает нереальные скорости. Поэтому, чтобы успеть воплотить все планы в жизнь, многие едят на ходу, причем, за пару минут. Такие ежедневные марафоны могут и вовсе однажды остановить желудочно-кишечный тракт из-за непосильной нагрузки. Соответственно, на каждый прием пищи нужно уделять 20-30 минут, тем более что именно по истечению такого времени наступает чувство сытости.





Обилие мясных блюд. Типичными мясоедами считаются мужчины, в подсознании которых заложен инстинкт добытчика и охотника. Хотя и многие представительницы прекрасного пола испытывают страсть к мясным блюдам и деликатесам. Однако ради отличной работы сердца, укрепления опорно-двигательного аппарата необходимо пару раз в неделю заменять мясо рыбой, птицей, кисломолочными продуктами, которые полезны для организма и лучше перевариваются.





Любовь к соли. Досаливание буквально каждого предложенного блюда грозит проблемами с почками, сердцем, сосудами, зрением. Важно соблюдать норму – 5 г в сутки (приблизительно чайная ложка). Если организм требует соли, желательно включить в рацион соленые продукты, а не соль в чистом виде.



