Отличное отшелушивающее и антимикробное средство

Природные соли содержат калий, магний, кальций, которые уменьшают воспаление, осветляют и укрепляют покровы человеческого тела.





Маска для лица





И соль, и мед известны противовоспалительными свойствами: они успокаивают кожу, удерживают влагу в ее слоях.





Смешайте две чайные ложки морской соли мелкого помола с четырьмя чайными ложками меда. Пастообразную смесь распределите по очищенной сухой коже, исключая участки вокруг глаз. Держите 10-15 минут.





Перед умыванием смочите полотенце в теплой водичке и аккуратно отожмите. Положите его на лицо на 30 секунд. Проведите отшелушивание круговыми движениями пальцев, потом хорошенько промойте кожу прохладной водой.





Скраб для тела





Соль – естественный эксфолиант, который избавляет от омертвевших клеток кожи. Она также смягчает и восстанавливает гидратацию.





Сделайте смесь из четверти стакана соли и половины стакана оливкового или мягкого кокосового масла. При желании добавьте 10 капель любимого эфирного масла. Протирайте кожу круговыми движениями. Соляные гранулы могут быть абразивными, поэтому сначала изучите реакцию кожи с помощью небольшого количества средства.





Солевая ванна





Соль вбирает в себя загрязнения и токсины, глубоко чистит поры. Минералы формируют на коже защитный барьер и удерживают влагу.





Чтобы получить эти удовольствия, треть стакана морской соли засыпьте в теплую ванну, перемешайте и полежите в ней 15-30 минут.





Лечение перхоти





Соль размягчает «хлопья», налаживает циркуляцию крови в коже головы. Еще она поглощает излишки влаги, масел, что тоже противодействует грибку.





На кожу головы нанесите одну-две чайные ложки и медленно массируйте влажными ладонями в течение 10-15 минут. Вымойте волосы любимым шампунем и обработайте бальзамом. Результат не заставит себя долго ждать.





Отбеливатель зубов





Соль и пищевая сода – мягкие абразивы, эффективные против пятен и для осветления оболочек. Кроме того, соль – природный источник фтора, который очень важен для ротовой полости.





Смешайте чайную ложку соли и две чайные ложки соды. Опустите смоченною в воде щетку в смесь и почистите зубы. Если вкус слишком неприятный, добавьте чуть-чуть зубной пасты.





Натуральный ополаскиватель





Соль хорошо дезинфицирует: уничтожает бактерии, из-за которых плохо пахнет изо рта и развивается гингивит.





Возьмите половину чайной ложки соли, столько же соды и четверть стакана воды. Когда соль растворится, прополощите рот. Затем хорошенько ополосните его водой.





Осветление ногтей





Соль смягчает кутикулу и укрепляет ногти. А если к ней на помощь придут пищевая сода и лимон, то уменьшится пожелтение и потускнеют нежелательные пятна на ноготках.





Смешайте по чайной ложке соли, пищевой соды и лимонного сока в половине чашки теплой воды. Замочите ногти в миске с раствором на 10 минут, затем почистите мягкой щеткой. Тщательно промойте руки, так как оставшийся лимон может вызвать раздражение.





Текстурирование волос





Хотите, чтобы волосы выглядели густыми и здоровыми, будто живете у океана? Растворите в чашке теплой воды столовую ложку морской соли.





Затем смешайте столовую ложку растопленного нерафинированного кокосового масла с таким же количеством кондиционера для волос. Соедините две смеси, хорошенько перемешайте и распылите на волосы, подсушенные полотенцем.





Глаза без отеков





Можете успокоить опухшие очи и убрать вокруг них лишнюю жидкость благодаря противовоспалительному действию соли.





Для этого размешайте чайную ложку морской соли в двух стаканах теплой воды, пока она не растворится. Возьмите половинку ватного диска, впитайте в него раствор и положите компресс вокруг глаз.





Тоник для лица





Антимикробный потенциал соли хорошо использовать для избавления от лишнего жира и прыщей.





Размешайте в чашке теплой воды столовую ложку морской и щепотку обычной соли до полного растворения. Получившееся средство можно наносить с помощью аэрозольного баллончика или ватного диска.



