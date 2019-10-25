"Вымывает” ли кофе кальций из организма?

Украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram ответила на один из самых популярных вопросов о кофе.

Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ отметила, что действительно, при употреблении кофе в организме смещается баланс щелочей и кислот, в пользу кислотной составляющей. Нейтрализуя влияние кофеина, запасы кальция высвобождаются, а затем выводятся из организма.

⠀ Так что же, не пить кофе?

Если вы выпиваете 1-2 чашки кофе в день, вреда он не принесет. В таких случаях необходимо помнить, что даже самая полезная еда, в избытке, может принести вред организму. Фур рекомендует знать меру. Это касается не только кофе.