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Леди
Красота и здоровье
25 октября 19, 11:46
Польза фасоли и кому нужно есть этот продукт
фасоль
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Этот род бобовых снижает давление, повышает гемоглобин, улучшает работу сердечно-сосудистой и нервной систем, а также способствует похудению.
Если ты хочешь пополнить ряды долгожителей, тебе не обязательно принимать специальные препараты или чудо-средства. Нужно всего лишь включить в рацион очень простой продукт — фасоль.

К такому выводу пришли ученые из Американского института изучения рака.Лучшим продуктом для продления жизни является обычная фасоль, считают эксперты.

Фасоль возглавляет список продуктов, которые напрямую влияют на долголетие. Всего в списке 10 продуктов, которые оказывают влияние на организм и длительность жизни в целом. Авторы исследования считают, что фасоль нужно включать в ежедневный рацион. Также можно есть консервированную фасоль, которая не теряет свои полезные свойства в том числе.

Фасоль является лидером по полезным качествам среди всех бобовых. В ней содержится много аминокислот, легкоусвояемые белки, которые по своей питательной ценности превосходят мясо и некоторые сорта рыбы, а также каротин, крахмал, углеводы и почти все необходимые витамины и минералы. Читай также: Как приготовить фасоль в мультиварке на зиму – рецепт и фото Врачи рекомендуют включить в рацион этот продукт людям, страдающим от ревматизма, дерматитов, заболеваний бронхов и при кишечных расстройствах.

Также употребление фасоли — это лучшая профилактика диабета и ожирения, потому что в ней содержится аргинин, понижающий уровень сахара в крови.

Кроме фасоли, в список продуктов, продлевающих жизнь, попали красная капуста, зелень, семена льна, грибы, цельное зерно, ягоды, кукуруза, орехи и чай.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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