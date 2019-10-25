Мед: 5 причин включить в свой рацион сладкий продукт

Но этим полезные свойства меда для здоровья не исчерпываются.





Богат антиоксидантами. Мед содержит органические кислоты и феноловые компоненты, А эта комбинация делает его мощным антиоксидантом. Данные антиоксиданты снижают риск болезней сердца, инсультов и заболеваний зрения. Фенолы также предотвращают сгустки крови и помогают расширять артерии. Антиоксиданты из меда связаны с уменьшением артериального давления.





Замена сахару. Без всяких преувеличений мед является самой лучшей заменой сахару. Это полностью натуральный продукт, который в отличие от сахара не подвергался никакой переработке. Мед содержит гораздо больше нутриентов, минералов и антиоксидантов.





Снижает уровень холестерина. Некоторые исследования показали, что медовый нектар снижает показатели "плохого" холестерина. Одновременно он увеличивает уровень холестерина "хорошего".





Снижает уровень триглицеридов. При повышенных показателях триглицеридов или жиров в крови часто возникают проблемы с сердцем. Их уровень растет при увеличении сахара в крови. Некоторые исследования предполагают, что замена сахара медом приведет к падению показателей триглицеридов.





Заживляет раны. Еще древние египтяне использовали мед в качестве натурального средства лечения ран и средних по степени ожогов. Исследования теперь подтверждают эту его способность. Мед действительно может быть эффективным средством терапии хирургических ран, ожогов и диабетических язв.



