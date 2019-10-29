5 продуктов, которые помогут быстро очистить организм

Лук





Молодой лук способствует усвоению питательных веществ, а также улучшает процесс пищеварения. Кроме того, этот продукт обладает противомикробными и противоопухолевыми свойствами.





Диетологи советуют включать лук в свой ежедневный рацион, чтобы в организме не накапливались вредные вещества.





Свекла





Молодая свекла помогает печени выводить токсины из организма, а также поддерживает ее здоровье.





Интересно, что ученые доказали и омолаживающие свойства данного продукта: если не хочется рано стареть, необходимо 4 раза в неделю есть сырую свеклу (можно пить сок).





Оливковое масло





Оливковое масло не только насыщает организм витамином Е и жирными кислотами, но и способствует снижению холестерина.





Также оливковое масло в паре с фруктовыми соками очень благотворно влияет на желчный пузырь.





Капуста





Волокна обычной, белокочанной капусты выводят из организма все токсины, а также способствуют уменьшению целлюлита.





Чтобы забыть об "апельсиновой корочке", необходимо ежедневно есть салат из свежей капусты.





Яблоко





Яблоки за счет своего уникального состава помогают очищать весь организм.





Интересно, что пектин – основа яблока, не просто выводит токсины и нормализует обменные процессы, но и очищает организм от металлов и вредных пищевых добавок.



