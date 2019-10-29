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Леди
Красота и здоровье
29 октября 19, 10:36
Полезен ли плавленый сыр: ответ диетологов
плавленый сыр
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Полезен лишь качественный плавленный сыр.
Диетологи заявили, что плавленый сыр не просто не вреден, но даже может быть полезнее обычного твердого сыра. Речь, правда, идет только о качественном сыре.

Американские специалисты говорят, что такой сыр лучше усваивается, и в нем меньше холестерина.

Кроме этого, в нем очень мало углеводов, а значит он не такой калорийный. Качественный плавленый сыр это источник витаминов А, Е, фосфора, кальция. Есть в таком сыре витамины группы В.

А наличие в таком сыре магния приводит к расслаблению организма. Белок казеин, присутствующий в сыре, имеет много полезных аминокислот.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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