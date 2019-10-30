Простые продукты, которые спасают от диабета

В холодильнике можно найти разнообразные продукты, не все из которых полезны. Но мы зачастую, потребляя что-то, не обращаем на это внимания — главное значение имеют вкусовые признаки.





Названы простые продукты, которые спасают о заболевания. Тем, кого волнует собственное здоровье, эксперты советуют пересмотреть рацион и включить туда клубнику, зелёный чай, брокколи, чеснок, яблоки и овёс. Это поможет снизить риск развития диабета, которым страдают многие — не только пожилые люди.





Если говорить про летний сезон, то это удобный случай «подсесть» на яблоки и клубнику. Лучший вариант, когда ягоды и фрукты растут под собственным присмотром. Эти продукты позволят контролировать уровень сахара в крови благодаря антиоксидантам. Снижение риска заболевания равно 27%.





Также в рацион добавить брокколи — капуста поистине творит чудеса и нормализует работу организма. Это связано с тем, что капуста повышает чувствительность к инсулину и регулирует уровень глюкозы в крови: в овоще содержится магний. В случае, если брокколи будет недостаточно, то можно добавить шпинат, огурцы, зелёную фасоль.





Кроме того, пища долгожителей — далеко не всеми любимый из-за запаха чеснок. Сфера воздействия огромна: предотвращение воспалений, снижение артериального давления и уровня холестерина в крови для людей, которые страдают сахарным диабетом 2 типа. Один зубчик чеснока в день может благотворно сказаться на здоровье.





Что касается напитков, то стоит пристраститься к зелёному чаю — это также позволит предотвратить болезнь. Вещества, которые содержатся в этом напитке, помогают поддерживать гибкость кровеносных сосудов и контролировать уровень глюкозы в крови. Зелёный чай нужно пить после приёма пищи, чтобы понизить уровень сахара.



