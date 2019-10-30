Кому нельзя есть куриные яйца

Куриное яйцо считается одним из самых полезных и питательных продуктов, благодаря его пищевой ценности. Они богаты витаминами и минералами; протеином, который практически полностью переваривается организмом.

Куриные яйца содержат витамины такие, как: витамин А, витамин D, витамин Е, витамины группы В, минералы. Белок свежих яиц применяется при различных воспалительных заболеваниях, например при остром ацидозе (увеличение кислотно-щелочного баланса в организме человека).

Сочетание лецитина и железа в яйцах способствует улучшению кровообразования. Еще один плюс в пользу куриных яиц - поддержание в норме артериального давления. Последние исследования доказывают, что яйца помогают сбросить вес, не причиняя вреда организму.

Куриные яйца хороши не для всех, есть маленький процент людей, чей организм не способен переварить яйца. У некоторых детей возникает аллергия на куриные яйца, чаще всего подобная проблема со временем проходит. В некоторых случаях аллергия сопровождает людей на протяжении всей жизни.

Некоторые доктора утверждают, что нельзя есть яйца чаще трех раз в неделю, потому что повышается уровень холестерина в крови. Потребление слишком большого количества куриных яиц может привести к нарушению обмена веществ.

Не существует точного ответа на вопрос - сколько яиц можно съедать, чтобы не нанести вред организму. В общем, рекомендуется съедать около 4-6 яиц в неделю. Для тех, у кого повышен уровень холестерина, рекомендуется съедать 2 желтка и 6-8 белков в неделю.

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