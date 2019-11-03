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Леди
Красота и здоровье
2 ноября 19, 22:31
Какой завтрак полезней всех: ответ диетологов
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Завтрак - самый важный прием пищи, который в последствии влияет на нашу дневную активность

Завтрак - самый важный прием пищи, который в последствии влияет на нашу дневную активность, самочувствие и многое другое. К выбору пищи на утренний прием нужно подходить очень тщательно. Диетологи рассказали, какой завтрак считается самым правильным.

Кроме всеми известной овсянки есть множество продуктов, которые необходимы в утреннем приеме пищи. Это, например, бананы. Они чрезвычайно полезны, если есть их в составе завтрака. В них присутствуют нужные организму нутриенты, обеспечивающие органы пищеварения работой на весь день. Бананы, кроме того, содержат клетчатку, а также массу важных витаминов и минералов.

Не менее полезными, чем бананы, являются яблоки. Этот фрукт, как недавно установили ученые, гораздо лучше бодрит с утра, чем кофе, и, в отличие от последнего, исключительно благоприятно воздействуют на ЖКТ.

Другие продукты, с употребления которых стоит начинать день - это йогурт и семечки. Польза йогурта для кишечника не вызывает никаких сомнений ни у кого, а что касается семечек, то их (в очищенном виде) можно добавлять в овсянку и другие каши. Семечки - это, если что, отличный пребиотик, очень полезный для органов пищеварения.

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