Почему нельзя заниматься спортом на голодный желудок?

Многие люди, которые в спорте новички, не знают, нужно ли есть перед тренировкой и что вообще нужно употреблять. Эксперты уверяют: тренировки на голодный желудок крайне опасны для вашего здоровья, так что есть нужно обязательно.

Люди ошибочно думают, что если они не будут принимать еду перед тренировкой, то быстрее похудеют. Однако, этот процесс на самом деле не происходит, так как голод не дает возможности заниматься.

Тренировки натощак очень вредны, забирают у организма силы, тело направленно на сохранение энергии и всячески протестует.

Для того, чтобы упражняться как следует, нужны правильные калории, поэтому следует подкрепиться за час до начала занятия. Даже танцуя, гуляя, вы тратите огромное количество энергии.

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Что нужно есть перед тренировкой для похудения: овсянка, гречка, фрукты (кроме бананов и винограда), овощные салаты.

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