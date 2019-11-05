Щитовидка: список самых полезных продуктов

Если вовремя не начать лечение, болезнь начнет прогрессировать и может привести к фатальному исходу.





Щитовидная железа ответственна за выделение гормонов, которые контролируют огромное количество функций организма. Она играет важную роль в регулировании настроения, веса, фертильности и так далее. Таким образом, когда щитовидная железа не работает, может возникнуть ряд нежелательных побочных эффектов.





Чтобы сохранить ее здоровой, вы можете добавлять в свой рацион продукты, богатые на йод и антиоксиданты, что придаст щитовидной железе новых жизненных сил.





Морская капуста





Богата йодом, при помощи которого щитовидная железа должна нормально работать. Не переусердствуйте — одна порция салата из морской капусты в неделю достаточная доза.





Яйца





Яйца богаты на йод и селен, помогающие регулировать гормоны щитовидной железы. Йогурт Молочные продукты также являются хорошим источником йода.





Курица или говядина





Мясо является хорошим источником цинка, другого ключевого питательного вещества для щитовидной железы.





Ягоды





Антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, защищают людей, у которых есть проблемы со щитовидной железой. Также людям, у которых есть явные проблемы со щитовидной железой, врачи рекомендуют принимать специальные йодосодержащие препараты. А также можно употреблять разные морепродукты.



