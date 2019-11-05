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Леди
Красота и здоровье
5 ноября 19, 15:46
Почему вредно полностью отказываться от соли
соль
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Бессолевая диета не такая уж и полезная.
Сегодня врачи рекомендуют взрослым людям не употреблять более 6 г соли ежедневно, однако ученые из Бостонского университета выяснили, что у соблюдающих эту рекомендацию часто обнаруживается более высокое артериальное давление, чем у тех, кто не ограничивает прием соли.

По мнению ученых, рекомендация есть меньше соли выглядит слишком простой, и ее авторы игнорируют тот факт, что соль увеличивает уровень гормонов в организме, которые регулируют и снижают артериальное давление.

Некоторые люди с болезнями сердца стараются употреблять меньше соленых и переработанных продуктов питания, из-за чего их давление снижается. Однако они просто могут быть чувствительными к соли, что свидетельствует о больном сердце.

У некоторых людей соль снижает артериальное давление, однако эксперты утверждают, что калий, который содержится в бананах и картофеле, также выполняет эту задачу наряду с магнием и кальцием. Нормальные уровни этих химических веществ в организме могут объяснить, почему у людей, активно налегающих на соленые продукты, отмечается низкое артериальное давление.

Свои выводы исследователи сделали на основе наблюдений за 2 632 мужчинами и женщинами в возрасте от 30 до 64 лет. Все они на момент начала наблюдения имели нормальное артериальное давление. Через 16 лет выяснилось, что люди, употреблявшие менее 6 грамм соли, обладали более высоким давлением. А те, кто ел большее количество соли, имели низкое давление.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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