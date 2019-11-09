ТОП-6 способов быстро почистить микроволновку

Микроволновка - удобная в быту вещь. Однако от часто использования она быстро загрязняется. А отмыть ее порой бывает очень непросто. В таком случае на помощь приходят несколько лайфхаков, которые запросто смогут убрать даже самые стойкие загрязнения. А если выбранный способ не помог с первого раза, просто повторите чистку этим же или другим методом. Об этом пишет "Лайфхакер".

Этот способ подходит для удаления легких загрязнений.





- вода;





- миска, пригодная для микроволновки;





- губка, тряпочка или бумажное полотенце.





Как делать Налейте воду в посуду и поставьте в микроволновку. Включите печь на максимальную мощность на 10-15 минут, а после не открывайте дверцу еще несколько минут. Достаньте миску и удалите из микроволновки грязь. 2. Как почистить микроволновку лимонной кислотой Метод справляется со средними и сильными загрязнениями. Что нужно: Что нужно:





- миска, пригодная для микроволновки;





- 2 стакана воды;





- 1-2 столовые ложки лимонной кислоты;





- губка, тряпочка или бумажное полотенце.





Как делать Налейте в миску воду, всыпьте лимонную кислоту и перемешайте. Поставьте в микроволновку и включите ее на полную мощность на 10 минут. Еще через пару минут откройте дверцу, достаньте миску и протрите прибор изнутри. 3. Как почистить микроволновку лимоном Цитрус поможет избавиться не только от средних загрязнений, но еще и от неприятного запаха. Что нужно: Что нужно:





- миска, пригодная для микроволновки;





- 1-2 стакана воды;





- 1 лимон;





- губка, тряпочка или бумажное полотенце.





Как делать Налейте в миску воду и разведите в ней сок целого лимона. Остатки фрукта разрежьте и тоже положите в емкость. Нагревайте все в микроволновке на полной мощности 10-15 минут. Оставьте миску внутри на 5 минут, затем протрите печь. 4. Как почистить микроволновку уксусом Он способен удалить стойкий налет, в том числе жировой. Что нужно: Что нужно:





- 3 столовые ложки столового уксуса;





- миска, пригодная для микроволновки;





- 1-1½ стакана воды;





- губка, тряпочка или бумажное полотенце.





Как делать Перед чисткой лучше распахнуть форточку, чтобы не задохнуться от испарений уксуса. Влейте уксус в миску с водой. Если загрязнения очень сильные, можно смешать жидкости в пропорции 1 : 1, например ½ стакана воды и ½ стакана уксуса. Нагревайте раствор в микроволновке 5-10 минут на максимальной мощности. Подождите минут 10, прежде чем открывать дверцу. После такой уксусной бани грязь достаточно будет убрать губкой. 5. Как почистить микроволновку содой Сода справляется с загрязнениями средней тяжести. Что нужно: Что нужно:





- миска, пригодная для микроволновки;





- 2-3 столовые ложки соды;





- 2 стакана воды;





- губка, тряпочка или бумажное полотенце.





Как делать Всыпьте в миску соду и залейте водой. Поставьте раствор в микроволновку и разогревайте на полной мощности в течение 10-15 минут. Спустя несколько минут откройте дверцу и сотрите грязь. 6. Как почистить микроволновку жидкостью для мытья посуды Это средство поможет убрать легкие загрязнения. Что нужно: Что нужно:





- губка;





- вода;





- жидкость для мытья посуды.





Как делать Положите в микроволновку смоченную водой губку. Налейте на нее немного жидкости для мытья посуды и вспеньте. Установите минимальную мощность и включите микроволновку на 20-30 секунд. Затем протрите ее изнутри этой же губкой. Смойте пену чистой водой. Что нужно делать, чтобы микроволновка оставалась чистой





- Размораживайте пищу в глубоких тарелках, чтобы не испачкать стеклянный поддон микроволновки.





- Накрывайте еду специальным пластиковым колпаком, пищевой пленкой или пергаментной бумагой при разогреве.





- Не кладите в микроволновку продукты, которые могут взорваться (например целые куриные яйца).



