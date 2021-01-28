Почистить сосуды в домашних условиях быстро и эффективно

Человека с загрязненными сосудами не так уж и сложно вычислить. Обычно, это человек, у которого воспаленная кожа лица, сухие и тусклые волосы, ломкие ноги, лишний вес, дряблая кожа, а еще он чувствует себя уставшим даже на отдыхе и все время хочет спать. Если вы относитесь к такому разряду людей, то вам следует просто почистить сосуды и все наладится.
Преимущества очищения сосудов в домашних условиях:
- вам не нужно никуда идти;
- это бесплатно;
- такие методы если вдруг и не помогут (хотя доказано, что они супер-эффективны), то точно не навредят;
- улучшится здоровье, самочувствие и внешний вид.
Для многих людей эти "домашние" методы могут стать настоящей панацеей от распространенных заболеваний, начиная с гипертонии и заканчивая инсультом.
Настой из чеснока с лимонами. Для его приготовления вам понадобится четыре головки чеснока и столько же лимонов. Очистите чеснок, нарежьте лимоны на крупные кусочки пропустите все это через мясорубку. Затем выложите массу на дно 3-литровой банки и залейте горячей кипяченой водой. Накройте банку крышкой и поставьте ее в темное прохладное место на три дня. Затем достаньте, процедите, кашицу можно выбрасывать, а жидкость вы будете пить по полстакана три раза в день за полчаса до еды. Этот настой эффективно очищает не только сосуды, но и пищеварительную систему и печень.
Настой с чесноком, лимоном и медом. Готовится также, как и первый чесночно-лимонный настой, только в данном случае понадобится 6 лимонов, 4 головки чеснока и около 400 мл цветочного меда. Перед употреблением столовую ложку настоя растворить в стакане воды. Принимать два раза в день — утром и вечером по одному такому стакану.
Молоко и лимонный сок. Натощак в течение трех дней подряд необходимо выпивать 300-350 мл молока, желательно не магазинного, а через 5-10 минут — сок одного лимона. Затем повторить процедуру в обед и вместо или перед ужином. В эти три дня для пущего эффекта можно вообще голодать и употреблять только молоко с лимонным соком, а также воду, или же соблюдать вегетарианскую диету.
Вариант с водкой и лавровым листом Интересный настой для чистки сосудов в домашних условиях появился сравнительно недавно, где одна бутылка водки смешивается с кашицей лимона и чеснока, измельчённых на мясорубке (1 лимон + 2 крупных головки чеснока), в смесь добавляется лавровый лист (5штук). Всё настаивается месяц, процеживается и принимается по 2 чайные ложки три раза в день после приёма пищи.
Мягкий травяной сосудистый сбор. Ещё один рецепт, известный как тибетский метод очищения сосудов, в состав которого входят только травы — по 100 граммов каждой:
Ромашка, зверобой, бессмертник и березовые почки перемалываются, смешиваются и оставляются на некоторое время, чтобы компоненты «привыкли друг к другу». Из смеси взять столовую ложку и залить 0,5л. крутого кипятка.
После того, как травы настоятся (полчаса), процедить и хорошо отжать, чтобы все ценные вещества попали в раствор. Разделить полученную жидкость на 2 части, в одну добавить чайную ложку мёда и выпить перед сном, а вторая пусть до завтра постоит в холодильнике, где её можно будет взять утром, подогреть, добавить ложечку мёда и выпить за 15 минут до завтрака.
Такой вечерний и утренний чаёк можно попивать пока очищающий сбор не закончится. Говорят, пять лет можно спокойно жить, потом процедуру повторить заново, ведь рецепт записан.