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Леди
Красота и здоровье
13 августа 20, 10:47
Как ухаживать за кожей после 30: советы косметолога
лицо
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С возрастом коже нужно больше заботы.
30 – это же тот возраст, когда пора браться за дело со всей серьезностью, чтобы отсрочить появление видимых возрастных изменений.

Если вы думаете, что после 30-ти коже необходимо что-то особенное и интенсивное, вы… правы! Да, пора начинать ухаживать за лицом по-взрослому. Впрочем, все не так страшно, как кажется. Нужно соблюдать всего 6 базовых правил.

Умывайтесь дважды в день. Иногда мы не делаем этого на ночь, если не нужно смывать косметику. Это ошибка! Используйте для умывания какое-то нежное щадящее средство.

Делайте дважды в неделю пилинг. Или используйте скраб. Или отшелушивающую маску. С возрастом кожа обновляется уже не с той скоростью, что в 20, и ей нужно помогать. Будет меньше морщин и лучше цвет.

Пользуйтесь кремом под глаза. Да, уже пора. Что-то интенсивное вам пока не нужно, а вот хороший увлажняющий крем – то, что надо! Только не втирайте его – наносите похлопывающими движениями.

Защищайтесь от солнца. С возрастом ультрафиолет еще больше вредит коже, так что крем с УФ-фильтром обязателен. В городе высокий показатель SPF не нужен, достаточно 15-20.

Следите за режимом сна. Плохой (или недостаточный) сон – морщины обеспечены. Не жертвуйте полноценным ночным отдыхом даже ради любимого хобби.

Вводите и в рацион, и в уход за кожей больше витаминов Е и С – сильных антиоксидантов. Они содержатся в шпинате, ягодах, растительных маслах.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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