Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.19
USD
26.77
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
22 мая 20, 15:10
Как разжижить густую кровь: кардиологи советуют 7 продуктов
тромб
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Состояние крови — важнейший показатель работы сердечно-сосудистой системы человека. От нее зависит функционирование всех органов и клеток. Если она слишком вязкая, ее главная функция — транспортная, затрудняется.

Вследствие может нарушиться кровоснабжение органов, которое повлечет за собой развитие варикоза и тромбоза. При этом повышается риск возникновения инсульта и инфаркта.


Как снизить вязкость крови:

Первое. Постепенно бросайте курить, если вы еще этого не сделали. Держите вес в норме и пейте много чистой воды, помимо чая, компотов и соков.

Второе. Пополните рацион продуктами, которые разжижают кровь: богатые салициловой кислотой, омега-3 жирными кислотами, йодом и витамином Е.



Какие продукты снижают вязкость крови:


1. Оливковое масло

Этот полезный продукт содержит омега-3 жирные кислоты и витамин Е, которые мягко разжижают кровь.

2. Ягоды



Клубника, крыжовник, клюква, малина и вишня — ягоды, богатые салициловой кислотой. Она нормализует густоту крови и уменьшает воспаления. Употребляя эти продукты, можно оздоровить организм и справиться c различными болезнями.

3. Имбирь

Кроме того, что имбирь разжижает кровь, он также уменьшает уровень сахара в крови и ускоряет обмен веществ. Его стоит с осторожностью принимать людям с аритмией и повышенным давлением.

4. Орехи и семечки



Съедая горсть орехов и семечек в день, вы разжижаете кровь и в значительной степени снижаете риск болезней сердца и сосудов. Они являются источниками салицилатов, витамина Е и омега жирных кислот.

5. Корица

Корица действует на организм как мощный антикоагулянт, а всё благодаря кумарину в ее составе. Также это вещество способно понижать давление, снимать воспаления и уменьшать развитие опухолей.

6. Чеснок



С помощью этого продукта наши бабушки защищались от болезней сердечно-сосудистой системы. Он уменьшает уровень «плохого» холестерина в крови и его окисляемость в жировых накоплениях, а также нормализует давление. Еще он снижает вязкость крови, уменьшая ее способность образовывать тромбы. Для лечения подходит как чеснок, чесночный порошок и экстракт, так и масло.

7. Острый перец

В состав красного острого перца входит капсаицин, который усиливает кровообращение, увеличивает приток крови к органам и уменьшает ее свертываемость.

Многие употребляют аспирин для разжижения крови, так как он считается препаратом №1 для сердечников. Но его нельзя принимать без показаний врача. Действие аспирина не безвредно: при регулярном употреблении он может повлечь повреждения слизистой оболочки пищеварительного тракта, вызывая гастрит и язвы.

Употребляйте в пищу продукты из списка, чтобы нормализовать густоту крови. Только помните, что всего должно быть в меру!

источник: http://interes.space/

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как женщине бросить курить? Ученые дают советы
noimageКак избавиться от веснушек в домашних условиях
noimageПродукты с высоким содержанием белка
Лента новостей