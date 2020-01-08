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Леди
Красота и здоровье
8 января 20, 13:04
Морковный сок нужно пить каждый день
морковный сок
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Ученые советуют каждый день пить морковный сок.
Благодаря морковному соку можно предотвратить развитие раковых клеток и злокачественных опухолей в организме.

Испокон веков морковный сок был богатым витаминами А и С, которые так нужны организму. Необходимо акцентировать внимание на главных полезных свойствах этого напитка.

Во-первых, в морковном соке огромное количество антиоксидантов. Благодаря им можно говорить о борьбе со свободными радикалами в организме, которые замедляют процесс старения.

Во-вторых, благодаря морковному соку можно предотвратить развитие раковых клеток и злокачественных опухолей в организме. В этом полезном овоще огромное количество бета-каротина, который на 40% снижает риск развития онкологии.

В-третьих, морковный сок улучшает зрение. В этом овоще огромное количество витамина А, благодаря которому можно не только улучшить зрение, но и общее состояние организма.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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