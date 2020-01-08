Как вывести лишнюю жидкость из организма с помощью петрушки.

Отеки могут являться симптомами различных заболеваний - от проблем с кровообращением до неправильной работы пищеварительной системы или почек; поэтому в случае их появление важно проконсультироваться со специалистом.





Такой недуг может поразить любого, и способы его лечения зависят от вида отека. Отеки могут стать серьезной проблемой и заметно ухудшить здоровье и качество жизни больного. Кроме того, появление отеков тесно связано с наличием серьезных заболеваний и может свидетельствовать о неправильной работе сердца и почек — ведь чаще всего отеки возникают при поражении именно этих органов.





При отеках после консультации с врачом можно использовать средства народной медицины.





Петрушка является одним из самых эффективных мочегонных средств. Оздоровить организм, избавиться от токсинов и шлаков, наладить работу пищеварительной системы помогает петрушка с добавлением кисломолочных продуктов (в идеале – кефира).





Такую смесь полезно пить по утрам, заменяя ею завтрак, или же на ночь. Напиток можно использовать для похудения, добавив в него щепотку имбиря, укропа, совсем немножко чеснока. Эти ингредиенты способствуют сжиганию жиров.





Рецепт 1





- 3 ч. л. измельченного свежего и сухого корня петрушки;





- 0,5 стакана кипятка;





- 1 ч. л. меда.





Залить корни петрушки кипятком, настоять в термосе ночь. Процедить, добавить мед, пить 1 ст. л. четырежды в день до еды.





Рецепт 2





- 1 ч. л. измельченных семян петрушки;





- 1 л холодной кипяченой воды.





Залить семена водой на ночь. Процедить и пить 3 ст. л. каждые три часа. Средство показано также при заболеваниях печени, отеках.





Рецепт 3





- 4 ч. л. измельченного корня петрушки;





- 0,5 стакана кипятка.





Залить корни кипятком, процедить спустя 15 минут. Это доза на два дня.





Рецепт 4





- 2 ст. л. порошка из семян петрушки;





- 1 стакан кипятка.





Залить семена петрушки кипятком, кипятить 15 минут. Процедить, охладить и пить 1 ст. л. несколько раз в день.





Рецепт 5





- 150 г листьев петрушки;





- 0,5 л некипяченого молока.





Залить петрушку молоком, накрыть крышкой, поставить для томления в духовку, извлечь оттуда после того, как выпарится половина жидкости. Отвар следует принимать неделю каждый час по 1 ст. л.



