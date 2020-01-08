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Красота и здоровье
8 января 20, 13:20
8 лекарственных растений с мощным противовирусным действием
Эхинацея
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Из-за концентрации сильнодействующих соединений многие растения эффективно помогают бороться с вирусами.
Существуют растительные средства с мощным противовирусным действием, польза которых проверена временем.

Орегано. 



В его состав входит карвакрол – компонент, обладающий противовирусными свойствами. В исследовании в пробирке и масло орегано, и изолированный карвакрол снижали активность мышиного норовируса (MNV) в течение 15 минут после воздействия. MNV очень заразен, и является основной причиной желудочного гриппа у людей.

Также было установлено, что масло орегано и карвакрол проявляют противовирусную активность против вируса простого герпеса типа 1, ротавируса и респираторно-синцитиального вируса (RSV), вызывающего респираторные инфекции.

Шалфей. 



Противовирусные свойства шалфея во многом связаны с соединением сафифинолид. Исследования в пробирке показывают, что эта трава может бороться с вирусом иммунодефицита человека. Было замечено, что экстракт шалфея значительно сокращал активность ВИЧ, предотвращая его проникновение в клетки-мишени.

Базилик. 



Многие виды базилика могут успешно бороться с некоторыми вирусными инфекциями. В частности, ученые обнаружили, что экстракты сладкого базилика, насыщенные такими соединениями, как апигенин и урсоловая кислота, проявляют сильное действие против вирусов герпеса, гепатита В и энтеровируса.

Фенхель. 



В экспериментах экстракт фенхеля проявлял сильное противовирусное действие против вирусов герпеса. Мощное противовирусное действие в отношении герпеса проявил трансанетол, основной компонент эфирного масла фенхеля.

Чеснок. 



Он является популярным природным средством против широкого спектра заболеваний, включая вирусные инфекции. В исследовании с участием пациентов, страдавших от бородавок, вызванных вирусом папилломы человека (ВПЧ), применение экстракта чеснока в пораженных областях два раза в день устраняло бородавки через 1-2 недели.

Кроме того, есть данные, что чеснок может обладать противовирусной активностью в отношении гриппа A и B, ВИЧ, HSV-1, вирусной пневмонии и риновируса, который вызывает простуду.

Розмарин. 



В состав розмарина входит олеаноловая кислота. Данное вещество проявляет противовирусную активность в отношении вирусов герпеса, ВИЧ, гриппа, гепатита (подтвердилось в исследованиях на животных и в пробирке). Кроме того, экстракт розмарина продемонстрировал противовирусное действие против вирусов герпеса и гепатита А.

Эхинацея. 



Некоторые исследования в пробирке показывают, что некоторые разновидности эхинацеи особенно эффективны в борьбе с вирусными инфекциями, такими как герпес и грипп.

Бузина. 



В исследовании на мышах концентрированный сок бузины смог подавить репликацию вируса гриппа и стимулировал реакцию иммунной системы. Согласно данным обзора четырех исследований с участием 180 человек, добавки из бузины существенно уменьшают симптомы верхних дыхательных путей, вызванные вирусными инфекциями.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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