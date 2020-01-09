Как быстро вылечить боли в горле

Причиной его возникновения могут стать такие факторы, как вирусная инфекция (простуда, грипп), сухость или загрязнение воздуха, аллергические заболевания, активное или пассивное курение. Кроме того, причиной фарингита (воспаления горла) может являться бактериальная стрептококковая инфекция. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), США, это заболевание становится причиной боли в горле у детей в 20–30% случаев, а у взрослых — в 5–15% случаев.





Как правило, боль в горле длится 3–4 дня. Зачастую ее сопровождают такие симптомы, как раздражение слизистой оболочки горла, затрудненное глотание, воспаление и отек желез в области шеи и нижней челюсти, а также чихание, кашель, насморк и высокая температура тела.





Выраженность и продолжительность боли в горле может быть уменьшена с помощью некоторых простых средств в домашних условиях. Для восстановления здоровья горла важными факторами являются: достаточный отдых, здоровое питание и употребление большого количества жидкости.





Одним из самых простых средств уменьшения выраженности боли в горле является полоскание его теплой соленой водой. При этом избыток соли в растворе для полоскания может ухудшить состояние слизистой оболочки горла. Кроме того, важно избегать проглатывания соли. При фарингите в солевой раствор для полоскания можно добавить некоторое количество яблочного уксуса, который представляет угрозу для микроорганизмов, утверждают ученые.





Теплые напитки с добавлением меда и лимона также могут быть полезны для уменьшения выраженности боли в горле, также с этой целью в напитки добавляют шалфей и куркуму. Приготовить целебный напиток очень просто: столовую ложку шалфея или ромашки нужно залить крутым кипятком, накрыть сверху и дать настояться около получаса. После этого чай можно пить с добавлением дольки лимона.





Включение в рацион супов также положительно отражается на здоровье горла.





Еще одно простое, но эффективное средство - молоко с медом. Лечить больное горло этим вкусным и полезным напитком следует трижды в день. Для этого чайную ложку меда нужно развести в стакане теплого молока и пить в теплом виде маленькими глоточками.





Употребление значительных объемов теплой жидкости из целебных трав поможет снизить чувствительность горла, повысит общую сопротивляемость организма к патогенным организмам.





Существует мнение, что при боли в горле полезно употреблять чеснок. Как известно, он содержит аллицин — природное соединение, способствующее уничтожению вирусов, бактерий и грибков. Аллицин активируется при жевании или измельчении чеснока, но разрушается под влиянием высокой температуры.





Поддерживать постоянную обильную увлажненность слизистой оболочки горла поможет рассасывание леденцов и карамелек, но это средство не следует использовать при боли в горле у детей младшего возраста. По мнению ученых, фруктовое мороженое является еще одним продуктом, который можно употреблять с целью уменьшения выраженности этого симптома (путем воздействия холода на раздраженные участки слизистой оболочки), а вот кофе и алкогольных напитков следует избегать, поскольку они способствуют обезвоживанию.





Специалисты советуют обращаться за квалифицированной медицинской помощью в таких случаях: боль в горле длится более 1 недели, затруднено глотание или дыхание, температура тела поднялась выше 38 °С, на коже появились высыпания, отмечена боль в суставах, слюна и мокрота содержат кровь.



