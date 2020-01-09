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Леди
Красота и здоровье
9 января 20, 12:01
Лучшие способы профилактики анемии
анемия
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Когда содержание красных кровяных клеток падает ниже нормы, говорят об анемии.
Эритроциты переносят кислород из легких в ткани. В случае же их недостатка человек ощущает, что легко устает, частота сердечных сокращений увеличена или сердце бьется с перебоями. Возникает отдышка. Уменьшение количества эритроцитов может происходить в результате кровопотери, они могут быть повреждены или разрушены или организм не вырабатывает их в нужном количестве.

Несмотря на то, что существует много видов анемии, в основе всех разновидностей лежит недостаток в организме железа, фолиевой кислоты, витамины В12, а иногда и всего одновременно.

Для железодефицитной анемии характерны болевые ощущения в области языка, уголков рта, сухость и ломкость ногтей, бледность кожи. В ряде случаев это заболевание излечивается изменением рациона.

Иногда причиной служит недостаточная выработка желудочного сока, в результате чего поступившее с пищей железо плохо усваивается. Виновниками временного понижения желудочного сока могут стать углеводы. Поэтому важно не употреблять одновременно сложных углеводов (хлеб, макароны, сахар, рис) и пищи, богатой железом и белками (мясо, рыба, яйца).

Профилактика анемии

Введите в свой рацион печень, постное красное мясо, рыбу, морепродукты, сыр, сухофрукты, абрикосы, вишни. Они содержат медь, способствующую усвоению железа.

Ешьте больше чеснока, лука, гороха, орехов, семечек, зеленых листовых овощей и трав (листья одуванчика, крапива).

Употребляйте в пищу продукты, богатые витамином С, который способствует усвоению железа.

Цельные зерна – хороший источник железа. Но они содержат также и вещества, препятствующие его усвоению. Поэтому желательно каши из цельных зерен употреблять отдельно от других продуктов, богатых железом.

Не пейте чай, кофе, какао, вино и напитки типа колы во время еды, так как в них содержится танин, который задерживает усвоение железа.

Чай или настойки из щавеля, содержащего железо, из одуванчика или лопуха способствуют усвоению железа.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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