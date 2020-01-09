Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем причина

Привыкли часто мыть голову? Это приводит к выработке большого количества кожного сала, поэтому волосы быстро "жирнятся". Привыкайте к более редкому мытью. И делайте это только теплой водой, так как горячая вредит волосам.





Утром многие не успевают вымывать голову, поэтому проводят процедуру перед сном. А это не самый лучший вариант, так как кожное сало вырабатывается больше в ночное время. Если заведете привычку вымывать волосы по утрам, чувство свежести сохранится надолго.





Неподходящий шампунь, маска, которая приводит к большей жирности, или бальзам, высушивающий кончики. Если волосы часто жирнятся, то и шампунь нужно подбирать «для жирных волос».





Откажитесь от нанесения масок на корни, иначе вас ждут сосульки вместо шелковистой и рассыпчатой шевелюры. Бальзамы тоже подбирайте под свой тип волос, масла наносите только на длину. В крайнем случае выручат сухие шампуни – маленький баллон берите всегда с собой.





Еда напрямую влияет на внешний вид, в том числе и на состояние волос. Гормональный сбой часто случается из-за неправильного питания, что приводит к выработке большого количества кожного сала.





Лучше обратиться к трихологу, который поможет составить меню. Если еще не дошли до специалиста, для начала откажитесь от жирной пищи и фастфуда.



