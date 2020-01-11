Чем может быть опасен зеленый чай

Ученые, рассказав о вредных и полезных свойствах зеленого чая, заявили о своих планах продолжить и дальше изучать его свойства.





По мнению американских ученых, чрезмерное употребление зеленого чая может привести к развитию онкологических заболеваний.





К такому выводу специалисты пришли после проведения исследований, во время которых они изучали влияние веществ, входящих в состав зеленого чая, на человеческий организм. Как оказалось, в зеленом чае есть вещества, которые повышают количество генетического компонента под названием р53.





При его избытке в организме человека существенно повышается риск развития онкологических заболеваний.И пока свойства этого напитка остаются до конца неизученными, ученые советуют все же не злоупотреблять им. Даже не смотря на то, что ранее неоднократно появлялась информация о пользе зеленого чая.





Выявлено неизвестное ранее свойство зеленого чая

Так, зеленому чаю приписывают способность замедлить старение человеческого организма. Это связано с тем, что в его состав входит огромное количество антиоксидантов. Они способны связывать свободные радикалы, тем самым замедляя процесс старения и даже оказывая омолаживающий эффект. В частности, умеренное употребление зеленого чая позволяет вернуть тонус коже.





Но, как утверждают авторы исследования, польза от употребления зеленого чая теряется, если данным напитком злоупотреблять.



