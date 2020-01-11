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Красота и здоровье
11 января 20, 13:23
5 полезных продуктов для сердца
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Защитите свои артерии с помощью следующих 5 продуктов, которые могут помочь предотвратить атеросклероз.
Ферментированная капуста.

Традиционное корейское блюдо под названием кимчи, которое готовят из ферментированной капусты, острого перца и других ингредиентов, подтвердило эффективность в отношении атеросклероза в исследованиях на животных. Кроме того, кимчи богата различными штаммами полезных бактерий, которые могут уменьшить вредное воздействие токсичных веществ на организм.

Чеснок.

Он может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также имеет многие другие преимущества для здоровья. Употребление чеснока в пищу в любом виде может помочь предотвратить образование бляшек на артериях.

Гранат.

Этот фрукт является известным суперпродуктом, который предлагает много пользы для здоровья, включая предотвращение атеросклероза. Гранатовый сок также богат антиоксидантами, которые помогают снизить окислительный стресс, способствующий сердечным заболеваниям.

Кунжут.

Семена кунжута являются одним из самых недооцененных суперпродуктов. Исследования показали, что они проявляют значительные кардиозащитные эффекты.

"Исследования на людях показали, что употребление пасты из семян кунжута может снизить кровяные показатели сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, семена кунжута могут снизить высокий уровень холестерина и триглицеридов", - пишет издание Natural News.

Куркума.

Один из самых мощных, при этом доступных суперпродуктов. Куркума может помочь защитить от атеросклероза: исследования показали, что куркумин может предотвратить повреждение артерий, связанных с закупоркой. Противовоспалительные свойства куркумы также могут помочь уменьшить повреждение стенок артерий, что может привести к укреплению артерий.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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