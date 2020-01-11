5 веских причин добавить оливковое масло в свой рацион

Оливковые деревья культивируются в странах Средиземноморья на протяжении, по крайней мере, 5 тысяч лет. Эти легендарные плоды произрастали также на территории Азии и Африки. Испанские колонизаторы провезли плоды оливок через весь Атлантический океан в Северную Америку в 1500-1700 годах. 90% всех средиземноморских оливок используют для производства масла и лишь 10% идут на употребление в цельном виде.





Кожа. Оливки богаты содержанием незаменимых жирных кислот и бета-каротином, который играет важную роль в стимулировании регенерации кожи, обеспечивая защиту от УФ-излучения, преждевременного старения и рака кожи.





Ослабление боли. Оливковое масло включает в себя противовоспалительное соединение под названием олеокантал. Помогает при хронических воспалительных состояниях, таких как, к примеру, артрит. Рекомендуется добавлять в ежедневный рацион.





Помощь при аллергиях. Экстракт оливок блокирует рецептор гистамина на клеточном уровне. Во время аллергической реакции, число гистаминов многократно поднимается, и если организм в состоянии регулировать данный процесс, то воспалительная реакция не выходит из под контроля. Оливки стимулируют приток крови и позволяют уменьшить последствия воспалительных процессов.





Железо. Чёрные оливки – это замечательный источник железа, который повышает уровни гемоглобина и кислорода в крови, необходим для производства энергии в клетках. Железо является составляющим ряда ферментов, в том числе каталаза, пероксидаза и цитохрома.





Помощь пищеварению. Оливковое масло активизирует секрецию гормонов желчи и поджелудочной железы, снижая вероятность образования желчных камней. Кроме того, антимикробные свойства масла оказывают благотворное влияние на гастрит и язву. Клетчатка оливок позволяет сохранять баланс химических веществ и населяющих кишечник микроорганизмов.



