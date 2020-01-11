Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.57
USD
23.96
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
11 января 20, 14:26
Как правильно определить тип кожи лица
кожа лица
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В настоящих красоток рано или поздно возникает вопрос, как правильно определить свой тип кожи

В настоящих красоток рано или поздно возникает вопрос, как правильно определить свой тип кожи. Ведь существуют четыре основных типа кожи: сухая, нормальная, жирная и комбинированная.

Чтобы узнать, какой тип кожи у вас, необходимо провести один эксперимент. Умойтесь или очистите лицо вашим средством для умывания, промокните лицо полотенцем и подождите два часа. После чего, приложите к коже тонкую бумажную салфетку и легко прижмите в области лба, носа, щек и подбородка.

Оцените салфетку на свету.

Если на салфетке вообще нет следов кожного сала - у вас сухая кожа.

Если присутствуют слабые следы по всей салфетке - у вас нормальная кожа.

Если видны ярко выраженные следы - у вас жирная кожа.

Если ярко выраженные следы есть только в районе лба, носа и подбородка - у вас комбинированная кожа.

Ранее сообщалось, какие продукты нужно включить в рацион после праздников.
Podrobnosti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украину ввозили вещества для изготовления психотропов
noimage5 веских причин добавить оливковое масло в свой рацион
noimageОвощи, способные разрушать зубы
noimage5 полезных продуктов для сердца
noimageЧем может быть опасен зеленый чай
Лента новостей