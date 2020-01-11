Как правильно определить тип кожи лица

В настоящих красоток рано или поздно возникает вопрос, как правильно определить свой тип кожи. Ведь существуют четыре основных типа кожи: сухая, нормальная, жирная и комбинированная.

Чтобы узнать, какой тип кожи у вас, необходимо провести один эксперимент. Умойтесь или очистите лицо вашим средством для умывания, промокните лицо полотенцем и подождите два часа. После чего, приложите к коже тонкую бумажную салфетку и легко прижмите в области лба, носа, щек и подбородка.

Оцените салфетку на свету.

Если на салфетке вообще нет следов кожного сала - у вас сухая кожа.

Если присутствуют слабые следы по всей салфетке - у вас нормальная кожа.

Если видны ярко выраженные следы - у вас жирная кожа.

Если ярко выраженные следы есть только в районе лба, носа и подбородка - у вас комбинированная кожа.

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