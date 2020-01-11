В Украину ввозили вещества для изготовления психотропов

Группировка организовала контрабанду крупных партий наркосодержащих веществ из Европы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 11 января.

"Злоумышленники закупали в одной из соседних стран прекурсоры для изготовления психотропов и их сбыта в Украине. По оперативной информации, ежемесячно наркоторговцы ввозили 300 тысяч таблеток с содержанием псевдоэфедрина. Синтезировали психотропы в нарколабораториях, расположенных в столичном регионе, а также в Ривненской, Харьковской и Днепропетровской областях. Сбывали наркотики через один из мессенджеров по всей территории страны", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали одного из организаторов на пропускном пункте Грушев при попытке ввоза более 100 тысяч наркосодержащих таблеток, которые были спрятаны в технологических полостях автомобиля.

По ценам черного рынка стоимость изъятых веществ составляет более 4 миллионов гривен, заявляют силовики.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины, задержанному сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что ранее СБУ поймала банду с крупной партией метадона. Наркодельцы использовали для распространения метадона несовершеннолетних. Места "лабораторий" меняли в целях конспирации.

Также сообщалось, что на границе с РФ задержали украинца с 20 кг наркотиков в баке авто. Водитель автомобиля рассказал правоохранителям, что наркотики его якобы попросили переместить в Россию знакомые за 300 долларов.



