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Леди
Красота и здоровье
12 января 20, 15:38
Производитель кофе в Италии будет выпускать съедобную посуду
съедобная чашка
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Идея съедобной чашки появилась еще семь лет назад.

Главная кофейная компания в Италии Lavazza уже очень скоро предложит своим поклонникам съедобные чашки, что может стать хорошей альтернативой одноразовой посуде из пластика.

Как сообщает "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОСТІР ПРИКАРПАТТЯ", съедобные чашки будут подаваться в кафе и барах по всему миру под слоганом Mangia e bevi ("Ешь и пей"). По информации издания, в настоящее время проект находится на стадии сертификации.

Вице-президент Lavazza Джузеппе Лавацца говорит, что идея съедобной чашки появилась еще семь лет назад. За это время компания протестировала несколько поставщиков и различные миксы материалов.

В результате было решено остановиться на продукте болгарской компании Cupffee: ее чашка базируется на смеси злаков.

Недавно Lavazza также представила на 100% биоразлагаемые кофекапсулы Eco Caps. Они производятся по собственной технологии компании aroma safe и совместимы с кофейными Lavazza A modo mio и Nespresso.

Ранее сообщалось, что Министерство окружающей среды и ядерной безопасности Германии работает над законодательной базой для запрета использования пластиковых пакетов.

Delo
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