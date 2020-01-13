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Леди
Красота и здоровье
13 января 20, 15:11
Яблоки помогут снизить уровень "плохого" холестерина
яблоки
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По исследованиям, которые провели британские ученые, два яблока в день снижают "плохой" холестерин. Таким образом можно уменьшить риск инфаркта или инсульта.
Результаты исследования, которое проводилось учеными из британского Университета Ридинга, опубликовало издание The Times Hub. Как известно, скопления холестерина закупоривают кровеносные сосуды и артерии.

Ученые привлекли к эксперименту, который проходил 8 недель, 40 человек. Каждый день участники должны были кушать по два яблока, а врачи проверяли уровень "плохого" холестерина в крови. В результате исследования было выяснено то, что у участников с повышенным уровнем холестерина уменьшился показатель "плохого" холестерина почти на 4%.

А также британские исследователи заметили, что сосуды после 8 недель применения двух яблок ежедневно стали гибкими и менее напряженными.

Следовательно, врачи рекомендуют есть яблоки два раза в день, так как это может снизить риск сердечного приступа и высокого артериального давления. Добавим, что лучше всего есть фрукты отдельно от другого приема пищи, в качестве перекусов.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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