Яблоки помогут снизить уровень "плохого" холестерина

Результаты исследования, которое проводилось учеными из британского Университета Ридинга, опубликовало издание The Times Hub. Как известно, скопления холестерина закупоривают кровеносные сосуды и артерии.





Ученые привлекли к эксперименту, который проходил 8 недель, 40 человек. Каждый день участники должны были кушать по два яблока, а врачи проверяли уровень "плохого" холестерина в крови. В результате исследования было выяснено то, что у участников с повышенным уровнем холестерина уменьшился показатель "плохого" холестерина почти на 4%.





А также британские исследователи заметили, что сосуды после 8 недель применения двух яблок ежедневно стали гибкими и менее напряженными.





Следовательно, врачи рекомендуют есть яблоки два раза в день, так как это может снизить риск сердечного приступа и высокого артериального давления. Добавим, что лучше всего есть фрукты отдельно от другого приема пищи, в качестве перекусов.



