О чем может рассказать привычная поза во время сна

Медики объяснили, как сон на боку, животе и в другом положении связан с развитием разных заболеваний и недомоганий.





Сон на боку. Как поясняют медики, люди, которые привыкли засыпать на правой стороне, рискуют столкнуться с болезнями желудка. В таком положении тела желудочная кислота может легко перетекать в пищевод. Кроме того, в этой позиции усложняется работа поджелудочной железы, потому что желудок давит на нее. Как показывают исследования, люди, привычно спящие на правом боку, вдвое чаще сталкиваются с развитием изжоги и проблем с пищеварением чем те, кто спит на левом.





Также у спящих на правом боку больше проблем с сердцем, чем у "левшей". Это связано с тем, что главная артерия организма согнута влево, пояснили специалисты.





В то же время, заметили медики, во время сна на боку важно не только, какая это сторона тела, но и то, как у человека располагаются руки и ноги.





"Поза эмбриона с согнутыми руками и ногами часто связана с болью в шее и спине. Для спины лучше, когда при боковом сне верхняя нога слегка подтянута, а нижняя вытянута", - приводится их мнение.





Сон на спине. Что касается сна на спине, в таком положении тела могут возникать проблемы с дыханием.





"Если вы спите на спине, ваш язык может запасть в горло. Дыхательные пути при этом сузятся, появится храпящий звук. Если сужение является серьезным, дыхание может даже остановиться. Люди далеко не всегда догадываются о том, что у них имеется такое нарушение, но в виде последствий ночных остановок дыхания могут развиваться гипертония и высокий пульс, увеличивающие риск сердечного приступа и инсульта", - рассказали врачи.





Сон на животе. По их словам, такой сон может быть полезен для позвоночника, поскольку при этом облегчается нагрузка на межпозвонковые диски (так им легче поддерживать естественную кривизну позвоночника). Людям с проблемами поясницы может быть полезным спать в такой позе, но все же при этом положение тела должно меняться несколько раз за ночь, добавили эксперты.



