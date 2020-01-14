Самые неэффективные методы похудения: не стоит верить

О недейственных методах похудения рассказал диетолог Александр Бурлаков.





1. Первый метод называется "золотая игла", "игла в ухо" или "иглоукалывание уха". Из названия можно догадаться, что он основан на принципах нерабочей акупунктуры. Сторонники этой методики утверждают, что иглы стимулируют точку, которая отвечает за аппетит, помогая его подавить.





Иглы в ухе оставляют на несколько недель или даже месяцев, пока весь жир "не испарится".





Никакие исследования не подтвердили эффективность этого метода. А вот вероятность занести себе какую-то инфекцию во время данной процедуры – высокая.





2. Питье яблочного уксуса. Сторонники утверждают, что яблочный уксус перед едой может обуздать аппетит и сжечь жир.





Результаты всех исследований не обнаружили никакой связи между питьем уксуса, аппетитом и весом. Кроме того, яблочный уксус может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, способствуя снижению уровня калия. И запомните – продуктов для сжигания жира не существует.





3. Ароматерапия для похудения. Сторонники этого метода обещают, что ароматерапия может нормализовать обменные процессы. Кроме того, еще и способна избавить от лишней жидкости и очистить "от токсичных отложений", накопившихся в организме. Мол, все это вместе дает желаемый результат.





Полезен, но когда в меру: чем может быть опасен зеленый чай

Если просто вдыхать масла, не меняя привычку питания и физической активности – эффекта не будет. Хотя справедливости ради стоит заметить, что несколько исследований, которые изучали влияние запахов на аппетит, продемонстрировали следующее:





Запахи сладких пищевых продуктов, таких как ваниль, банан и шоколад, имеют свойство увеличивать аппетит.





Нейтральные или непищевые запахи могут уменьшить аппетит.





Известно даже о случае, когда Федеральная торговая комиссия США ликвидировала с рынка продукт компании Зепза Ргодис, которые вводили покупателей в заблуждение, продавая порошок с запахом. Они обещали, что этот запах поможет похудеть без изменения привычного образа жизни.



