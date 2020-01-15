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Леди
Красота и здоровье
15 января 20, 13:26
Удивительные свойства банановой кожуры
свойства банановой кожуры
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Банановая кожура быстро избавляет от бородавок и синяков.
Диетологи утверждают, что пользу для здоровья приносит не только сам банан, но и его кожура. Оказалось, что она обладает удивительными свойствами, потому что является сокровищницей витаминов и антиоксидантов.

Специалисты утверждают, что с помощью банановой кожуры можно отбелить зубы, очистив их от налета и пятен. Достаточно лишь протереть поверхность зубов внутренней (мягкой) стороной кожуры. Также шкурка этого фрукта эффективно увлажняет и питает кожу лица, поэтому периодически делайте из нее маску, добавив ложку меда.

Помимо этого, банановая кожура быстро избавляет от бородавок и синяков. Необходимо приложить кусочек кожуры к больному месту, заклеить пластырем и оставить на некоторое время.

Известно, что желтая банановая кожура содержит большое количество антиоксидантов - соединения, которые ингибируют окислительные процессы в организме, защищая его от вредного воздействия свободных радикалов. Антиоксиданты предотвращают появление опухолей и задерживают старение организма. А вот зеленая кожура банана содержит триптофан – аминокислоту, которая благоприятно влияет на работу нервной системы. Она является важным элементом в борьбе с депрессией, укрепляет иммунитет и улучшает настроение.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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