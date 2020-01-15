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Леди
Красота и здоровье
15 января 20, 13:34
Причина отказаться от жевательной резинки
жевательная резинка
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Использовать жевательную резинку можно не дольше 3-5 минут.
Длительное жевание жевательной резинки может спровоцировать развитие головных болей. Об этом сообщил стоматолог Дмитрий Смирнов. Он подчеркнул, что жвачка приравнивается к зубной пасте, однако не может быть самостоятельным средством гигиены.

«Жевательная резинка — это средство гигиены, такое же, как и зубная паста. Но при этом никто же не жует пасту только потому, что им нравится ее вкус и запах. Так и со жвачкой обстоит дело — использовать ее можно не дольше 3-5 минут, чтобы хоть чуть-чуть очистить зубы от остатков еды», – рассказал медик.

Он подчеркнул, что если человек начинает жевать жвачку постоянно, длительное время, он проводит избыточную и совершенно ненужную тренировку жевательных мышц челюсти.

«Вследствие этого легко может развиться их гипертрофия, что в дальнейшем легко приводит к появлению головных болей», – рассказал стоматолог.

«Так что увлекаться жвачкой не стоит, если и использовать, то нечасто и совсем недолго. При этом рассчитывать, что она поможет полностью очистить зубы от налета пищи, не приходится», – подытожил он.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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