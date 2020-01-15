Сухой воздух в квартире: вред здоровью человека

Однако в холодное время года воздух сухой не только на улице, но и в помещении. В идеале уровень влажности должен быть 40-60%, однако во время отопительного сезона он уменьшается до 15-20%.





Как может навредить сухой воздух?





Влияние на иммунитет. Слизистая оболочка носа постоянно находится в контакте с различными бактериями и вирусами. Слизь, которая образуется в носу, защищает от этих инфекций. Но если воздух в помещении сухой, то местный иммунитет снижается. Ведь для качественной работы слизистой, она должна быть увлажнена. А при снижении местного иммунитета бактерии легко проникают в организм.





Аллергия. Если воздух в помещении достаточной влажности, вся пыль, частички кожи и вещей, кошачья шерсть и пыльца растений оседают на пол. Но если воздух сухой, то все эти аллергены остаются в воздухе и человек вдыхает их постоянно. Люди, которые склонны к аллергии, чаще страдают от сухого воздуха.





Тяжесть дыхания. При сухом воздухе слизистая пересыхает, организм начинает защищаться и начинает выделять секрет. Количество этого секрета постоянно увеличивается и начинается насморк, заложенность носа. Если слизистая оболочка сильно пересушена, то этот секрет образует корочки, что еще сильнее усложняет дыхание.





Сниженное количество кислорода в помещении приводит к гипоксии . Из-за этого люди становятся вялыми, усталыми, раздраженными, снижается качество сна





Кожа становится обезвоженной , сухой, начинает шелушиться. Может ухудшиться цвет лица, повышается чувствительность.





Начинают трескаться губы, волосы электризуются, а одежда бьется током.





Дети много потеют ночью и теряют влагу, из-за чего на коже появляются опрелости и покраснения. Из-за сухого воздуха начинает болеть живот, а в носу возникают сухие корочки, затрудняющие дыхание. Поэтому специалисты советуют поддерживать влажность в детской комнате на уровне 60%.





Влажность воздуха в помещение должна быть 40-60%.





Что делать, чтобы воздух не был сухим?





Температурный режим должен быть 19-22 градуса.





Должна проводиться ежедневная влажная уборка.





Ежедневно нужно проветривать комнату, 4-5 раз в день по 10-15 минут.





Стоит приобрести увлажнитель и очиститель воздуха. Если нет возможности, разбрызгивайте воду из пульверизатора, закрываем батареи в зимнее время мокрыми простынями.



