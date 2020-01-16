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Леди
Красота и здоровье
16 января 20, 12:55
Похудеть легко: еще один секрет диетологов
Похудение
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Ученые выяснили, во сколько нужно обедать.
Ученые-диетологи рассказали о секрете быстрого похудения. Они уточнили, что любой человек может лишиться пяти килограммов без особых усилий.

Согласно полученным данным, диетологи рекомендуют всем плотно обедать и перекусывать в одно и то же время каждый день, ориентировочно с трех до четырех часов дня.

В это время лучше кушать яблоки, немного нежирного сыра и миндаль. Пир этом, пищу нужно пережевывать тщательно и тогда чувство насыщения придет быстрее. Перекус нужен для того, чтобы на ужин не набросится на всю еду, которая есть в холодильнике, ведь, говорят специалисты, ужин должен быть самым некалорийным и маленьким по объему приемом пищи за день.

При этом поваренную каменную соль диетологи рекомендуют заменить морской, так как обычная сильнее задерживает воду в организме. Пшеничный хлеб лучше не употреблять, а вместо него кушать цельнозерновой и хлебцы, которые намного питательнее и полезнее. Также они улучшают обмен веществ.

Ученые говорят, что если избегать перееданий и заменить вредные продукты полезными аналогами, то лишние килограммы уйдут сами собой, и потеть в спортивном зале для этого не обязательно.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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