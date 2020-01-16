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Леди
Красота и здоровье
16 января 20, 12:58
Нужно ли мыть куриные яйца перед едой
яйца
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После покупки в магазине яйца мыть категорически нельзя, тогда как перед использованием для готовки и еды, как уверяют медики, – необходимо.
Эксперты сообщили, что хотя на предприятиях стараются следить за здоровьем птиц и персонала, на куриных яйцах, поступающих в продажу, могут быть сальмонеллы. Бактерии могут попасть на яйца со следами куриного помета или через грязные руки сотрудников пищевых производств. При несоблюдении гигиены сальмонеллы могут проникнуть и в организм, спровоцировав сальмонеллез – инфекцию, представляющую угрозу жизни человека. Врач Наталья Ивакина пояснила, что на начальной стадии сальмонеллез напоминает обычную кишечную инфекцию, хотя впоследствии могут возникать тяжелой интоксикации и обезвоживания.

«На первом этапе люди чувствуют разбитость, головную боль, боли в животе, ломоту, слабость, отсутствие аппетита. Затем обычно развивается рвота, боли в животе, и последним из симптомов появляется жидкий стул», — рассказала врач о том, как проявляет себя опасная инфекция.

Другой эксперт, эндокринолог Наталья Сорокина, заметила, что сальмонелла достаточно термически устойчива, и потому яйца нужно готовить долго. Самым безопасным способом приготовления яиц является обжаривание яиц с двух сторон или варка вкрутую.Что касается мытья яиц, для профилактики сальмонеллеза нужно обязательно ополаскивать яйца водой непосредственно перед их приготовлением, подчеркивают врачи.

«Ни в коем случае нельзя мыть яйца сразу после покупки в магазине и хранить их в мытом виде в холодильнике. Это нарушает целостность скорлупы, и те сальмонеллы, что остались, могут проникнуть внутрь яйца», — предупредил специалист Михаил Лебедев. В целом, считают медики, яйца должны присутствовать в рационе регулярно как один из самых полезных продуктов.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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