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Леди
Красота и здоровье
16 января 20, 13:00
Популярный продукт уменьшает риск ожирения
орехи
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14 граммов орехов в день уменьшат риск ожирения.
По мнению исследователей, которые наблюдали пищевое поведение трехсот участников эксперимента, ежедневное употребление разных сортов орехов снижает на 23 процента риск ожирения и набора в течение месяца 5 килограммов лишнего веса.

Отметим, что эксперимент длился 20 лет и ученые несколько раз перепроверили свои выводы.

Возможно, такой эффект от орехов возникает вследствие того, что они обеспечивают чувство сытости и при этом не вынуждают человека перегружать организм мучной едой и животной пищей в стремлении избавиться от чувства голода.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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