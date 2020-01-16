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Леди
Красота и здоровье
16 января 20, 13:02
Употребление зеленого чая может продлить жизнь
зеленый чай
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Китайские ученые провели исследование, результаты которого доказали, что употребление зеленого чая может увеличить продолжительность жизни.
Эксперты в течении семи лет наблюдали за состоянием здоровья около 100 тысяч людей в Китае и обнаружили, что те, кто регулярно пил зеленый чай на 25% уменьшили у себя риск появления проблем с сердечно-сосудистой системой.

Также любители этого напитка живут, в среднем, на 1,26 года дольше, по сравнению с теми, кто не пьет зеленый чай.

Исследователи также подчеркнули, что только зеленый чай положительно влияет на здоровье, а вот у черного чай таких свойств не наблюдалось. Дело в том, что в состав зеленого чая входят антиоксиданты, предотвращающие старение клеток организма. Также эти природные вещества предотвращают развитие раковых клеток и регулируют уровень сахара в крови.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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