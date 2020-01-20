Бесплатное лечение в Украине: полный список услуг

Эти нововведения вступят в силу с начала апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава..

В этой программе можно выделить пять основных направлений, которые связаны с продолжительностью жизни в Украине.





- диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);





- проведение тромболитической терапии (инсульт);





- стентирование (инфаркт);





- круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;





- реабилитационная помощь в остром периоде.





Гарантированный пакет медицинских услуг при родах включает:





- физиологические роды;





- ургентное и плановое кесарево сечение;





- мониторинг состояния роженицы и ребенка;





- обезболивание во время родов;





- лабораторные и инструментальные обследования;





- интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы;





- реанимация и стабилизация состояния новорожденных;





- вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;





- метаболический скрининг у новорожденных;





- консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.





Помощь новорожденным (неонатальная помощь в сложных состояниях) включает:





- интенсивная терапия;





- респираторная (дыхательная) поддержка;





- круглосуточное парентеральное питание;





- круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследование;





- аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г;





- вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;





- метаболический скрининг у новорожденных.





Ранняя диагностика рака включает:





- маммография; гистероскопия;





- эзофагогастродуоденоскопия;





- колоноскопия;





- цистоскопия;



