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Леди
Красота и здоровье
20 января 20, 13:45
Бесплатное лечение в Украине: полный список услуг
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В 2020 году в Украине целый ряд медицинских услуг станут бесплатными

 Эти нововведения вступят в силу с начала апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава..

В этой программе можно выделить пять основных направлений, которые связаны с продолжительностью жизни в Украине.

Медицинская помощь при инсульте и инфаркте включает:

- диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);

- проведение тромболитической терапии (инсульт);

- стентирование (инфаркт); 

- круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;

- реабилитационная помощь в остром периоде.

Гарантированный пакет медицинских услуг при родах включает: 

 -  физиологические роды; 

- ургентное и плановое кесарево сечение; 

- мониторинг состояния роженицы и ребенка;

- обезболивание во время родов;

- лабораторные и инструментальные обследования;

- интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы; 

- реанимация и стабилизация состояния новорожденных; 

- вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;

- метаболический скрининг у новорожденных; 

- консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Помощь новорожденным (неонатальная помощь в сложных состояниях) включает:

- интенсивная терапия;

- респираторная (дыхательная) поддержка; 

- круглосуточное парентеральное питание;

- круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследование; 

- аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г;

- вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;

- метаболический скрининг у новорожденных.

Ранняя диагностика рака включает: 

- маммография; гистероскопия;

- эзофагогастродуоденоскопия;

- колоноскопия;

- цистоскопия; 

- бронхоскопия.

Ранее мы писали о том, что в Украине диагностика онкозаболеваний станет бесплатной.
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