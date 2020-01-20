Бесплатное лечение в Украине: полный список услуг

Эти нововведения вступят в силу с начала апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава..
В этой программе можно выделить пять основных направлений, которые связаны с продолжительностью жизни в Украине. Медицинская помощь при инсульте и инфаркте включает:
- диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);
- проведение тромболитической терапии (инсульт);
- стентирование (инфаркт);
- круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;
- реабилитационная помощь в остром периоде.
Гарантированный пакет медицинских услуг при родах включает:
- физиологические роды;
- ургентное и плановое кесарево сечение;
- мониторинг состояния роженицы и ребенка;
- обезболивание во время родов;
- лабораторные и инструментальные обследования;
- интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы;
- реанимация и стабилизация состояния новорожденных;
- вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;
- метаболический скрининг у новорожденных;
- консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.
Помощь новорожденным (неонатальная помощь в сложных состояниях) включает:
- интенсивная терапия;
- респираторная (дыхательная) поддержка;
- круглосуточное парентеральное питание;
- круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследование;
- аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г;
- вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;
- метаболический скрининг у новорожденных.
Ранняя диагностика рака включает:
- маммография; гистероскопия;
- эзофагогастродуоденоскопия;
- колоноскопия;
- цистоскопия;