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Леди
Красота и здоровье
19 января 20, 21:44
Вспышка вируса в Китае:число заболевших стремительно растет
болезнь
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В Китае зафиксировали 62 случая заболевания

В Китае зафиксировали 62 случая заболевания неизвестной болезнью легких, которая вызвана новым типом вируса. Об этом сообщает DW..

В китайском городе Ухань зафиксировали 17 случаев заболевания. Специалисты подозревают, что вирус походит из местного рынка животных. От данной болезни уже скончались 2 человека.

Как выяснили эксперты, настоящее количество пострадавших может в 30 раз превышать официальные данные.

"Если Ухань экспортировал три случая заболевания в другие страны, это означает, что случаев должно быть намного больше, чем сообщалось", - заявил специалист по вспышкам болезней, профессор Нил Фергюсон из лондонского Центра.

Отмечается, что три случая заболевания выявлены в Таиланде и Японии у людей, которые приехали из Уханя.

Ранее мы писали о том, что украинских туристов предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались.

Тем временем Украине обещали две волны гриппа: в конце 2019 года и в начале 2020.
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