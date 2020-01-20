Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.98
USD
24.30
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
20 января 20, 12:47
Корица: от похудения до противовоспалительного эффекта
корица
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Корица помогает убрать жир на животе и обладает противовоспалительными свойствами.
Корица - одна из самых популярных пряностей. Если ее использовать не только для выпекания булочек, то можно получить массу полезных свойств.

"Исследование Американской кардиологической ассоциацией показало, что корица, обычно используемая как в сладких, так и в острых блюдах, замедляет процесс накопления жира и снижает риск повреждения сердца, вызванного употреблением нездоровой пищи. Ученые провели серию тестов в течение 12 недель: грызунам вводили коричную добавку. Результаты показали, что в конце 12 недель у грызунов было обнаружено больше антиоксидантных противовоспалительных молекул, которые защищали их тела от повреждений, вызванных стрессом. Также было обнаружено, что грызуны весят меньше и имеют меньше жира на животе, даже если они потребляют жирную диету", - пишет издание Pharmacognosy Research.

Другие полезные свойства корицы

Антимикробный потенциал - циннамальдегид в корице предотвращал рост листерий и кишечной палочки в пище. Также было обнаружено, что корица эффективна против бактерий, таких как золотистый стафилококк и некоторых грибов и видов дрожжей.

Источник антиоксидантов - корица полна полезных для здоровья соединений, которые препятствуют окислительному процессу в клетках.

Противовоспалительные свойства - было обнаружено, что корица содержит такие соединения, как транс-циннамальдегид, кариофилленоксид, эвгенол и L-борнеол, которые предотвращают воспаление.

Источник: https://telegraf.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Бесплатное лечение в Украине: полный список услуг
noimageПравила питания после изнурительных физических нагрузок
noimageЧто нельзя кушать на голодный желудок
noimageВрачи назвали продукты, которые улучшат женское здоровье
noimageКакие каши полезны на завтрак и почему
Лента новостей